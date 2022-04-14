王瑞杰：心思缜密的黄循财能团结大众并坚定为新加坡做对的事

（早报讯）副总理王瑞杰形容49岁的黄循财心思缜密、能团结群众，并坚定地为新加坡做对的事。

副总理王瑞杰在面簿贴文祝贺黄循财获推举为第四代团队领导人时指出，对于黄循财接受这一重任感欣慰。

他说，黄循财在接任总理前，4G领导团队需继续应对许多影响新加坡人的变化。

王瑞杰与黄循财同时进入政坛，先到教育部服务，当时王瑞杰是教育部长，黄循财是政务部长，担任2015年后升大学渠道委员会（Committee on University Education Pathways Beyond 2015）主席。

王瑞杰说：“我被调往财政部后，邀请黄循财出任第二部长，他壮大了我们的团队，我也很高兴能与他和英兰妮合作，推出几个支持我们企业和人民的财政预算案。”

当冠病疫情暴发时，王瑞杰和黄循财讨论与颜金勇共同领导抗疫跨部门工作小组，黄循财立即答应。王瑞杰形容黄循财在财政部推出抗疫财政预算案时是“不可或缺的支柱”，在制订抗疫政策时，冷静且细心。

他说：“因此当黄循财去年接替我成为成为财政部长时，我对他有绝对的信心。我对他今年在任内公布的第一个财政预算案印象深刻，这不是一个容易宣布的预算案，但他却有气魄、稳定并公平地宣布。”

王瑞杰认为，新加坡下一任领导人必须照顾到新加坡人和新加坡的福利，正直且有服务精神，并有能力开辟新路和凝聚人心，而他相信黄循财具备这些特质。

他在最后也强调黄循财已获得自己和其他领导人的支持和信任，并呼吁新加坡人也给予他支持，一同带领新加坡前进。