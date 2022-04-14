4G团队发文祝贺黄循财 承诺携手为新加坡人服务

（早报讯）4G领导团队其他核心成员在面簿献上祝福，他们都表示将继续与黄循财合作，做任何决策时都把国家和人民放在首位。

教育部长陈振声对4G团队做出了决定感到高兴，他在面簿祝贺黄循财。他说：“我和黄循财在2011年一起加入政坛，我很珍惜我们过去几年建立的同僚情，也期待继续与他和团队紧密合作，应对前方的挑战，抓住所有机遇。”

卫生部长王乙康则说，4G部长们明确表示将选择让团队每个成员发挥最好一面的同侪之首。

他说：“我认识黄循财很多年，从我们一起担任首席私人秘书、再到成为内阁同事，以及最近一同担任疫跨部门工作小组的联合主席。在和他密切工作时,我见证了他对新加坡和新加坡人的奉献与责任心，他倾心倾力于所做之事，从不追求名利或表彰。”

他也强调，由黄循财所领导的4G团队在做任何决定时都将把新加坡和新加坡人放在首位，他也将继续尽力支持他，也期待成为他团队的一员。

Congratulations to Lawrence Wong! Am glad the team has come to a decision on the succession. Lawrence and I entered... Posted by Chan Chun Sing on Thursday, April 14, 2022