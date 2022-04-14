海指周四微跌6.37点或0.19％

（早报讯）本地股市在长周末之前表现疲弱，海峡时报指数周四（4月14日）微跌6.37点或0.19％，闭市报3335.85点。

资深股票经纪何成富接受《联合早报》访问时指出，海指在早盘上达3359.54点，可是无法延续涨势。从技术上看，海指可能在3300点获得支撑。

他认为，下周海指的走势将取决于本地三大银行的营业表现。

“三家银行都在下周五公布第一季业绩。银行股最近受到卖压，原因是今年首季股市剧烈波动致使证券投资蒙受亏损，市场担心银行的证券交易收入可能因此而下跌。”

大华银行（UOB）、星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）分别收跌0.49％、0.3％和0.25％，报30.76元、33.48元和12.03元。

银河—联昌证券分析师钟安殷和林秀琪预测，三家银行2022财年首季的盈利会受到较低财富管理和资金交易收入（treasury income）拖累，可是信贷成本预计会保持稳定。“我们预计，银行股股价会上升因为美国联邦储备局上调利率将有利于银行的净利息收益率。”

她们为银行股开出“重磅”评级，其中华侨银行的股价前景最受看好，目标价为14.20元。

股市今天全场交易量为21亿9000万股，总交易额达到11亿5000万元。上升股237只，下跌股210只。

下跌的海指成分股包括丰益国际（Wilmar）和新电信（Singtel），分别下滑0.87％和0.76％，报4.58元和2.61元。上涨的有城市发展（CDL）和星狮物流商产信托（Frasers Logistic & Commercial Trust），分别上升1.46％和1.39％，报8.36元和1.46元。

今天在凯利板首日交易的本地物联网公司爱物联科技（iWOW Technology）以0.275元登场，比发行价高出10％。该股一度上升到02.85元并以0.26元收市，有大约1500万股转手。

公司是携手防疫器（TraceTogether Token）的制造商之一，首次公开售股以每股0.25元发行，获得投资者两倍的超额认购。

其他个股消息，新电信与印度尼西亚电信公司Telkom签署两项合作备忘录。新电信将与合作伙伴在本区域建造和收购数据中心。Telkom是新电信联号公司Telkomsel的母公司。

新电信也将同Telkom探讨发展一个移动服务融合策略，把Telkomsel的移动服务业务与Telkom的消费者固定宽带网服务相结合。

吉宝企业（Keppel Corp）旗下的吉宝远东（Keppel FELS）终止两个客户的钻油台合约，因为这些客户没有领取它们订购的钻油台。其中一家是Clearwater Capital Partners的关联公司，另一家是Fecon International Corp。

吉宝远东可能出售或出租这些钻油台。吉宝企业下跌0.30％至6.60元。

另外，吉宝房地产信托（Keppel REIT）子公司Keppel REIT Fin. Company获得一笔1亿澳元（1亿新元）的绿色定期贷款。该股起0.84％至1.20元。

停牌中的特毅国际（TEE International）披露，非直接子公司G3 Environmental的两名股东发出具有约束力的收购献议，以600万元收购特毅国际持有的50.1％股权。