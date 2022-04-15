“福建歌王”俊龙战胜大肠癌 又患头颈癌

五年前成功战胜大肠癌后重返舞台，“福建歌王”俊龙今年初又诊断出患上头颈癌，下周一（4月18日）开始接受治疗。

俊龙（59岁）于1988年赢得全国歌唱比赛“斗歌竞艺”亚军后，1991年开始唱歌台，获得“福建歌王”的称号，也经常出席各种演出活动。

直到2017年5月，俊龙动了大手术，切除大肠肿瘤，得静养恢复元气，近几年来甚少登台。

逐渐康复后，俊龙两年前开始重登舞台，却碰上了疫情影响，演出机会减少。

如今，实体歌台时隔两年后得以恢复，近日又传出俊龙身体再次不适。他在电话中向记者证实，三四个月前喉咙长了小块异物，起初以为是扁桃体发炎。“我看了医生，打针、吃抗生素，但一个月下来就是没有好转。”

之后，俊龙辗转去看专科医生，仔细检查后，才诊断出患上了头颈癌。

“这个月18日开始，我就得接受七个星期的化疗和电疗。”

谈到抗病之路，他说家人与朋友都十分关爱自己，有信心能战胜病魔。“我坚信能好起来。不过治疗所需的医药费至少4万元，我们目前还在为此惆怅。”

与妻直播带货 7月或开唱筹医药费

俊龙与洪乙萍2015年年初喜结连理，这是俊龙的第二段婚姻。洪乙萍也是歌台老前辈洪小凌的女儿。

他透露，此前经营的卡拉OK生意受疫情影响无法营业，因此与太太通过网络频道“艺人时尚”直播带货，卖些包包、护肤品等商品帮补收入。

俊龙也透露，完成治疗后若身体恢复良好，希望在今年7月跟庄清玉一起办一场演唱会筹医药费。

“我们两人身体都抱恙，但都希望努力自救。”