马格纳斯逝世留下爱的种子 孙女发起慈善计划

（早报讯）已故退休法官马格纳斯（Richard Magnus）逝世前一天，正与17岁的孙女共同策划一项慈善计划，并表示她每捐出一元，他就会配对捐款一元。

不料这项名为“因爱成长”的慈善项目还未实行，他就于3月13日因心脏病发逝世，享年77岁。孙女麦丽恩（Nicole Magnus）决定实现祖父的遗愿，将他生前推崇的仁爱价值观延续下去。

“因爱成长”慈善项目（Project“Grow in Love”）旨在关怀独居长者或弱势长者，并鼓励他们参与社区活动，包括为他们提供一起种植和照料植物的机会。自愿者每个月会定期走访红山景一带的居民，并为他们提供芥菜种子、泥土以及关于植物种植的说明。活动经费会由麦丽恩和家人支持。

麦丽恩今早（4月16日）受访时透露，“因爱成长”慈善项目是她在祖父离世前一天，两人在吃午餐时讨论并决定共同发起的。

“在我祖父去世的前一天，我们正在吃午餐。后来，我们一起讨论展开慈善计划。他还说，如果我捐一元，他也会填补一元。”

麦丽恩表示，虽然祖父已离世，但她会继续将项目办下去，“我会继承他的精神遗产，把他对这个社会的关爱延续下去”。

马格纳斯生前投身公共服务逾半个世纪，兼任多项要职，包括公共交通理事会主席、淡马锡关怀基金会创会主席和淡马锡基金会副主席。他也是退休初级法庭高级地方法官（现称国家法院首席法官），在司法界经验丰富。他和妻子育有两个孩子及三个孙子。