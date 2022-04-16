决策团19人中15人选择黄循财出任第四代团队领导

（早报讯）17名内阁部长，加上国会议长陈川仁和全国职工总会秘书长黄志明，19人中有15人选择财政部长黄循财出任第四代团队领导。

人民行动党秘书长、总理李显龙本周四宣布接棒人选。他今天（4月16日）连同黄循财，以及受托促成第四代团队共识的退休部长许文远，在总统府召开记者会，回答媒体有关接班人的问题。

许文远说，他是在财政预算案和国会拨款委员会辩论结束后，个别与总理和两名资政以外的内阁部长、陈川仁和黄志明面谈，试探他们的意思，促成了这次的结果。

他透露：“19人中有15人选择黄循财当他们的领导。这个绝大多数达79％，远超过传统上三分之二为绝大多数的定义。”

许文远并未透露其他获提名的人选，他说：“现在结果已经很明确，实在不需要再讨论第二或第三人选。可以这么说，黄循财是获得绝大多数人支持的首选。”

对于自己并未获得所有人一致的支持，黄循财说，虽然一开始确实只得到多数人而非所有人支持，但当许文远把这个结果提呈给内阁和党员会议时，大家都认同和支持这个选择，因此从这方面来说，他并不感到压力。

另一方面，针对为何把陈川仁和黄志明纳入决策团队的名单中，李总理解释，职总是一个很重要的机构，而黄志明参与上一轮的决策，陈川仁也是如此。

第四代团队领导原由副总理王瑞杰担任，不过他在去年4月请辞。