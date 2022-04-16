国大获1000万元捐款 培训学生成为弱势孩童青年的导师

（早报讯）新加坡国立大学获得和美基金的1000万元捐款，并将用于帮助本地低收入家庭的孩童与青少年。

去年1月开始试行的社区计划“乐学狮城”（Teach SG）招揽与培训国大学生，让他们成为义工导师，除了在学业方面，也在生活上给予有需要的孩童与青少年指导与帮助。

这项计划至今已从国大各学院中招揽到超过700名学生，与76个社区伙伴合作，通过超过70个项目，让将近1240名孩童与青少年受益。

教育部长陈振声今早（4月16日）在国大文化中心为乐学狮城主持推介，并见证和美基金将1000万元的支票捐献给国大。他致辞时说，自建国以来，解决社会不平等和促进社会流动性的问题，一直是新加坡的首要任务之一。

“我们须尽其所能，给我们的孩子希望与让他们渴望能过上更好的生活。为了能与来自弱势背景的孩子有更好的接触，我们需要与他们建立联系并激励他们。”

陈振声也说，希望有一天每一个新加坡大学生都能指导一名来自弱势家庭的孩子，成为他们的模范榜样，帮助他们度过成长阶段，甚至进入成年期。这个身为导师的旅程可能持续几个月至几年，让大学生回馈社会，并了解不让弱势群体落于人后的重要性，希望伸出援手的大学生人数会比需要帮助的孩子人数还多。

和美基金是和美置地旗下的慈善机构。和美置地创办人兼执行主席蔡天宝博士今早也与国大校长陈永财教授一同在陈振声的见证下，为国大文化中心礼堂改名成“和美礼堂”主持开幕仪式。