政府探讨推出更多住房类型 也引入租房和共享居住概念

（早报讯）为迎合不同群体的需求，政府将与私人业界合作探讨推出更多住房类型，并为居民提供租房和共享居住的选项，尤其是较年轻一代。

国家发展部长李智陞今早（4月16日）在长期规划检讨第二场总结对话会上说，政府会继续在多个地点打造结合组屋与私宅的住宅区，下来也会尝试较新颖的组屋布局、面积、设施与构造。

我国还会探讨推出更多元的住房类型，以满足年长者和残障者等各群体的需求。例如，政府下半年将通过招标推出位于高文培立道（Parry Avenue）的私人设施，为年长者提供辅助生活选择。

本场对话会聚焦于生活与环境的长期规划方向。市区重建局去年7月启动长期规划检讨工作，目前第三阶段的两场总结对话会旨在根据公众反馈，为我国长期土地用途与基础设施发展制定规划原则及策略。

探讨让社区使用更多学校设施

经过两年冠病疫情，许多参与者反映希望能在住家附近享有社区设施，也能有更多社区空间促进居民之间的交流。李智陞指出，学校设施是政府善用土地资源的例子之一。

目前，纳入双重用途计划（Dual-Use Scheme）的学校体育设施周末可开放给公众使用。政府正与教育部合作，探讨对新学校以及展开大型装修工程的学校作出设计上的调整，让社区得以使用更多学校设施。

此外，市建局也探讨为我国有限的土地注入更多灵活性。其中，政府计划在住宅区拨出更多预留空间，例如组屋底层等，便于随时应对新兴社区需求。

市建局指出，整体上，政府在规划新市镇或重新发展现有市镇时，也会把预留空间考虑在内。不过，要结合更多这类空间，意味着用作住房等其他需求的土地会变少，因此须经过仔细斟酌。