李显龙总理：推选领军人过程必须能促进团队共识与信任

（早报讯）推选第四代领导班子领军人的过程，必须能够促进团队共识和信任，及帮助新的领军人巩固地位、建立团队，助他带领新加坡前进。

李显龙总理今天（4月16日）在记者会上阐述委托前部长、人民行动党前主席许文远协助促成第四代领导团队共识的考量。

李总理说，在任何一个组织或者团队里，领导人的接班问题都必须慎重处理。去年底，本地冠病疫情趋稳后，他便提醒第四代领导班子，推选领军人的过程不可以无限期地拖延下去。

领军人必须能够带领新加坡，并具备凝聚团队的能力，让团员能够相辅相成，发挥所长，共同把国家治理好。同时，这个人也必须能够带领新加坡人为国家的未来齐心奋斗，克服万难。

李总理和几位部长商量后认为，如果由一位大家都信任的党内资深领导人，单独与内阁部长见面，聆听他们的意见，部长们就能更坦诚、放心地提出他们的看法、顾虑，以及心目中的人选。

推选的过程不能是“大家坐下来客气地点头”，而是必须更透彻和有系统，既能鼓励参与过程的部长们坦率、带着反思和客观视角发表看法，同时也不损害团队成员的相互关系和互信。

“我们想要成员们在说‘我认为这对新加坡是最好的选择’的时候能抛开个人偏好和意图，并处于沉着、冷静、几乎是禅定的思考状态。”

这项重任于是落到许文远身上。李总理说，许文远是行动党前主席，认识每一位内阁成员，也深得大家信任，因此最适合执行这项任务。

“我告诉许文远，他的任务不仅是帮助部长们达成共识，清楚地选出一位领袖。他也得鼓励第四代领导团队仔细思考，做出客观、理智、顾全大局的决定，并且在这个过程中拉近领导团队之间的关系。”

接班人的事情终于尘埃落定，李总理说，他对这次的流程和结局很满意。

“这是和过去不一样的做法，它奏效了。我们日后得再看是再次采用这个方式或加以改进，但我们可以一步一步来。”

李总理感谢许文远帮忙完成这项重要责任，也很高兴部长、议员们明确肯定了财政部长黄循财的表现和人格，一致推举他为领导。

李总理有信心，由黄循财领导的第四代团队可以带领新加坡克服各种困难，为国人带来更多的福祉。他也呼吁所有人全力支持黄循财和他的团队。