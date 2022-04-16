王乙康：若冠病病例持续下降 有望恢复更多活动

（早报讯）随着单日冠病确诊病例持续下降，我国有望恢复正常生活，卫生部长王乙康说，我国会在适当的时间点，进一步放宽安全管理措施。

日前感染骨痛热症的王乙康今早（4月16日）出席三巴旺关爱新加坡行动义工中心的启用仪式。他在活动上说，自己原本很担心在放宽安全管理措施后，确诊病例会激增，但这一情况并未出现，病例仍持续下降。

本地昨天新增3404起冠病病例，比前天少了117起，情况严重的病患也从前天的43人减至42人。每周病例传播率维持在0.75，已经连续45天低于1，意味着社区病例一直减少。

王乙康说，随着防疫措施放宽，民众可进行大型体育活动、歌唱、75%的居家办公者也可回返工作场所办公等，生活逐渐恢复正常。不过，一些社交活动仍无法照常进行，例如在婚宴中，只有完成冠病检测的新郎新娘能和各桌宾客交流，其他出席者只能和同桌的宾客互动。

他指出，若我国的病例持续下降，人们的生活有望恢复正常。

至于何时能进一步放宽安全管理措施，王乙康认为不应操之过急，而是在适当的时候做对的事。

“是时候放宽措施时，我们就会这么做；是时候收紧措施时，我们也没有办法，必须那么做，并向公众解释背后的原因。不过，我认为我们正在往正确的方向前进。”

他也说，与其他逐渐恢复正常生活的国家不同，新加坡的冠病死亡率是全球最低的国家之一。这主要是靠大家齐心协力、彼此信任，才能达到的成果。

王乙康昨天在面簿贴文透露自己感染骨痛热症，并提醒公众要保持警惕。他在活动上说，他已在康复中，两天前的血小板指数为129，今早已回升至145。

位于坎贝拉的非盈利机构福善（Blossom Seeds）负责管理三巴旺关爱新加坡行动义工中心。王乙康在活动上表扬义工们的付出，他希望义工中心能吸引更多义工，并集结各社区伙伴，为有需要的人更好地提供援助。