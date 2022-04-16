内阁部长是治理国家核心团队 领军人须获同侪支持

（早报讯）推选财政部长黄循财为第四代团队领导的过程虽然和过去有差异，但重点是选出来的人选须得到内阁部长的绝对信任和支持，因为内阁部长是治理国家的核心团队。

第四代领导团队2018年推选王瑞杰为领军人物时，曾更广泛地征询意见，包括让高级政务部长和政务部长参与推选过程。但这一次推选黄循财领军的时候只有内阁部长、议长陈川仁和全国职工总会秘书长黄志明有机会表态。

李总理今天（4月16日）在记者会上指出，过去几次的推选过程也不尽相同。荣誉国务资政吴作栋获选接班的时候，参与推选的只有不到六名部长，到他自己的时候虽然有更多部长参与，但也是整个内阁。

李总理也说，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰认为应该让更多人参与这个决策过程，所以在内阁部长决定由他领军之后，还征询了政务部长以及其他政治职务者的意见，才到人民行动党议员党团寻求支持。

李总理说，这一次的推举先征询了部长的意见，因为他们是担负治理国家集体责任的群体，然后才寻求包括政务部长、次长在内的议员的支持。“他们都表示支持，当然，我和两名国务资政也强烈支持这个选择。”

至于不在内阁的议长陈川仁和职总秘书长黄志明为什么也参与推举，李总理指出，他们都参与了上一轮的过程，职总和国会议长也有他们的重要性。