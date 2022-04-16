许文远：以团队建设方式促各成员坦率推举领军人

（早报讯）前部长许文远向内阁部长征询他们对第四代领导班子领军人的看法时，请他们根据潜在人选的领导特质进行深入、冷静的思考，并按照优先顺序列出心目中人选。

受委托协助促成第四代领导团队共识的前部长、人民行动党前主席许文远今天（4与16日）在记者会上讲述他征询各部长、议长和职总秘书长意见的过程。

他说，李显龙总理嘱咐，其任务不只是找出哪个人选获得最多部长支持，也要在过程中促进团队共识。

“总理强调，我们应该带着正确的精神进行，我们做出的选择也会有深远影响。我们得找出，谁最能让团队团结，谁能把部长们的不同长处发挥到最大，谁能为团队和为新加坡提供领导力，给我们带来继续成功的最大胜算。”

许文远于是采取了团队建设的方式，以促使不同成员对潜在人选的长处和短处，坦诚、率直地发表看法。他说：“我们的大方向是促进团结，确保有个牢固的第四代领导班子，带领新加坡前进。”

国会今年3月完成新财年政府财政政策和拨款委员会辩论后，许文远与各部长、议长和职总秘书长逐个约谈。他邀请部长们就除了他们自己以外列出心目中的领军人选。

每场约谈，许文远也与对方探讨潜在人选的主要政治领导特质，鼓励成员做出深入、冷静的决定。他说，成员们给出了非常坦率的评估，也就哪位人选最具备服务新加坡的决心、能争取同僚和新加坡人信任、能为同僚提供坚实后盾、能让同僚团结并为国家服务，做出非常有力的论述。

“在对潜在人选进行评估时，讲求各个成员与他们密切共事多年所形成的判断和观点，让他们根据综合评估选出领军人选，同时也得考虑到这名领军人必须带领他们出征选战。”

许文远说，通过这些谈话，19名成员中的15人选择黄循财为他们心目中的领军人。许文远接着在李总理本月初结束美国访问回国后向他汇报结果，并于本月14日将结果向部长们和全体行动党议员报告。