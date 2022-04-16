财政部长黄循财16日起出访美国

（早报讯）财政部长黄循财今日起至本月25日出访美国，为期10天。

财政部今天（4月16日）发文告指出，黄循财出访美国期间除了将到华盛顿特区及纽约会见当地政府官员，也将参加国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季会议，以及二十国集团（G20）第二次财长及央行行长会议。由印尼担任轮值主席国的G20财长及央行行长会议将讨论全球经济状况，对大流行病的准备、预防和应对，以及可持续的金融发展，包括迈向更绿色和低碳未来的过渡性政策。

这是黄循财获推举为第四代团队领导后的首次出访。

文告透露，黄循财获邀于当地时间18日（星期一）在美国智库彼得森国际经济研究所（PIIE）所举办的2022年宏观周上，发表专题演讲。这个为期五天的活动邀请来自世界各地的财长和央行领导参与系列讨论。

此外，黄循财也会出席反洗黑钱金融行动特别工作组（FATF）于21日（星期四）召开的部长级会议。各成员国部长将在会议上讨论工作组自2019年以来的工作进展，同时也会发表部长级声明，确认工作组从今年7月1日至2024年6月30日期间的新战略方向。新加坡将从今年7月1日起担任FATF轮值主席国。

出访美国期间，黄循财也会与纽约的商界领袖及新加坡人会面。陪同财长出访的包括财政部和内政部官员。