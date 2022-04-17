裕廊岛海水淡化厂正式开幕

（早报讯）新加坡的水供保障来之不易，靠的是持续投入资源及聚焦研究和开发。我国在加强水供韧性的同时，将继续寻找新方法提高供水效率。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（4月17日）为裕廊岛海水淡化厂主持开幕时说，虽然我国拥有“四大水喉”，即蓄水池收集雨水、向马来西亚买水、生产新生水及淡化海水，但它们各有局限。

前两者取决于天气和降雨量，在我国土地稀缺的情况下也不宜一直建造蓄水池；后两者虽不受天气影响，但成本和碳足迹较高。

裕廊岛海水淡化厂是我国第五座海水淡化厂，也是继2020年6月启用的吉宝滨海东海水淡化厂后，过去两年第二座投入运作的海水淡化厂，标志着我国自主开发水源的另一重要里程碑。

2018年底开始兴建的裕廊岛海水淡化厂，原定2020年投入运作，却因冠病疫情和人力限制拖慢工程进度，延迟至今年4月才启用。

这座新厂占地超过3.7公顷，有五个足球场大，每天可生产3000万加仑的食用水，相当于本地用水量的7％左右，足以填满55个奥林匹克标准型游泳池。

这是公用事业局与私人企业在设计、建造、拥有和经营（Design, Build, Own and Operate，简称DBOO）计划下开展的项目，由大士能源（Tuas Power）和新科工程（ST Engineering）合组的财团负责营运，为期25年。

裕廊岛海水淡化厂的能源效率比传统海水淡化厂高出约5％，每年可节省约5000兆瓦时的电力，相当于为近1000户组屋家庭供电一年。

裕廊岛海水淡化厂厂长、大士能源（公用事业）副总裁陈泽洋受访时解释，这是因为新厂与大士能源管理的登布苏多联产设施（Tembusu Multi-Utilities Complex，简称TMUC）相邻，在抽取海水、排水结构和电力供应方面可共用设施，发挥协同效应。

这座高度自动化的海水淡化厂，可由三人小组从中央控制室监控整厂的运作。厂内也采用最新的水处理设备和薄膜技术，例如溶气气浮过滤（dissolved air flotation）、超滤（ultra- filtration）和反向渗透（reverse osmosis）。

王瑞杰说，海水淡化不是新的概念，但我国花了数十年才使成本变得可行，并在2005年启用首座新泉（SingSpring）海水淡化厂。

海水淡化仍是一项能源密集的过程，而我国正投资于研发工作以减少能源消耗。王瑞杰透露，公用事业局将在巴西立建造一座海水淡化技术综合验证厂（Integrated Validation Plant）试行技术，目标是在2025年之前把海水淡化所需能源从每立方米3. 5千瓦时减到少于2千瓦时。

在“研究、创新与企业2025”（简称RIE2025）计划下，我国将继续在水源研究的其他方面投入资源，包括加强废水处理效率，以及开发创新解决方案以减少工业用水量。

王瑞杰总结时说，我国迈向实现水源可持续发展的旅程已经走了很远，但这段旅程并未就此结束。“我相信凭着同样的勇气和智慧，未来几代新加坡人将能继续享有水供保障。”