龟屿失火 疑似源自拿督公圣祠

（早报讯）龟屿山顶冒出熊熊大火，目击者称听见多起爆炸声，据了解源自山上历史悠久的拿督公圣祠（Keramat Kusu），《联合早报》目前在等待民防部队确定和评估毁坏程度。

这起火患发生在今天（4月17日）傍晚。当时正在对岸拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）露营的方伟德（43岁，工程师）说，龟屿上传来多次巨响，紧跟着在约6时20分开始起火，火势迅速蔓延。他立刻拨打995通知民防部队。

方伟德拍摄的视频显示，龟屿山坡上的一处燃起熊熊大火，周围浓烟滚滚，隐约能够看到一座建筑物被火势吞噬，怀疑是拿督公圣祠。

“我很久没有上龟屿，不太清楚失火处是哪里，但同行的朋友说像是山上的圣祠。”

Fire at kusu island now ! Bigger flame by the minute Posted by Vitor Hong on Sunday, April 17, 2022

方伟德把视频上载至面簿，多名公众也留言说失火地点是拿督公圣祠。

龟屿历史悠久，早在17世纪就有所记载。岛上在上世纪兴建了多处宗教场所，包括供奉大伯公和观音的大伯公庙以及拿督公圣祠。每年农历九月是龟屿进香季节，常吸引上万人参加。信徒们在大伯公庙祭拜后，也常会步行152级台阶到岛上山顶的圣祠祈福。

据新加坡旅游网站（visitsingapore.com）介绍，拿督公圣祠供奉三个圣灵，象征财富、姻缘、健康、子孙满堂、家和万事兴。