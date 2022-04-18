（早报讯）缺乏利好因素，分析师预期本地股市本周继续面临回调压力。海峡时报指数上周四（4月14日）收报3335.85点，在过去四个交易日下跌47.43点或1.4％。

美国股市上周四全面下跌，纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌2.14％、1.21％和0.33％。

以下是今天（4月18日）值得关注的股票：

1.豪支付（OxPay Financial）今早开市前宣布，正式获委任为全民牙科（Q & M Dental）新加坡诊所的数码支付服务供应商，将在今年第二季前为99家诊所逐步推出数码支付服务计划。

2.Rex国际（Rex International）今早开市前披露，持股91.65％子公司Lime Petroleum AS与油气勘探公司MOL Norge AS签约，收购后者在北海（North Sea）的40％勘探权。

3.IREIT全球（IREIT Global）今早开市前披露，与德国电讯（Deutsche Telekom）独资子公司GMG Generalmietgesellschaft mbH（简称GMG）的租约已延长12个月。GMG是德国办公楼Bonn Campus的唯一租户。

4.吉宝与胜科海事（Sembcorp Marine）目前正致力进行独家谈判，在本月30日前敲定吉宝岸外与海事和胜科海事的合并计划。