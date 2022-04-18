约12万马国车申请入境准证 陆交局：处理时间减至三周

（早报讯）新马陆路关卡开通以来，共有约12万辆马来西亚注册车辆向陆路交通管理局申请车辆入境准证，当局已扩大资源应付激增的需求，每份申请的处理时间预计从七周逐步缩短至三周。

申请者在申请准证时，也会被告知预计需要多久时间处理。

陆交局今早（4月18日）发文告说，新马陆路关卡自本月1日开通以来，共接到12万份车辆入境准证（Vehicle Entry Permit，简称VEP）的申请。

自3月31日开放车辆入境准证申请以来，约5万名申请者在预计的处理时间前接获申请结果，占总申请量的四成左右。其余申请者的准证申请预计在三周内获得处理。

陆交局也呼吁旅客提前规划，并强烈鼓励休闲旅客推迟出行计划，让有工作需要或想要与家人团聚的旅客能更顺利通关。

VEP申请须通过陆交局OneMotoring网站上的车辆入境准证数码服务（VEP Digital Services）线上进行，我国关卡已不再接受申请，以确保交通顺畅。

申请者应确保拥有以下所有所需文件的清晰副本：身份证或护照、移民通行证如工作准证、车辆注册证、车辆保险证明、路税纸（Vehicle Road Tax Disc）。

马国注册车辆车主在出行前须持有陆交局的VEP批准电邮和Autopass卡，没有Autopass卡的人须在陆交局的新山服务中心领取。