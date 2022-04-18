我国去年垃圾总量增18％ 整体回收率升至55％

（早报讯）随着经济活动复苏以及商业和社交活动恢复，我国去年的垃圾丢弃量和回收量双双增加，不过回收率仍低于冠病疫情前的水平。

根据国家环境局今早（4月18日）公布的2021年度报告，我国去年制造约694万公吨的固体垃圾，较2020年的588万公吨增加18％，但比起冠病疫情暴发前2019年的723万公吨，还是减少了5％。

694万公吨固体垃圾中，383万公吨得以再循环利用，整体回收率为55％，高于2020年的52％，但仍低于2019年的59％。

其中，工业垃圾回收率从68％增至70％，住家垃圾回收率则维持在13％。

永续发展与环境部长傅海燕今早在滨海湾金沙会议中心出席新加坡国际水资源周和新加坡洁净环境峰会的联合开幕仪式致辞时说，要在2030年之前实现把埋置垃圾减少三成的目标，我国必须推动更具可持续性的消费和生产方式。

环境局指出，由于去年建筑业活动及可回收品出口市场需求放缓，垃圾回收量比疫情前水平还低，尤其是建筑和拆建垃圾、木材及有色金属废料。

塑料垃圾回收率提高至6％

木材废料回收率去年猛增12个百分点至76％。塑料垃圾和园艺垃圾回收率分别增加二和三个百分点，达6％和83％。环境局说，虽然塑料垃圾回收量增加了六成，但回收率仍然偏低。

同2019年相比，食物垃圾回收率从18％微升至去年的19％，纸张和纸板回收率则从44％降至39％。这是因为纸张和纸板垃圾丢弃量有所增加，出口的可回收品却减少。

环境局提醒，尽管去年多数废物流的回收率都比疫情前的2019年高，但我国在迈向实现“零废国家”愿景方面仍有进步空间。随着经济活动增加，垃圾制造量越来越大，我国从线性经济转向循环经济将更加迫切。

此外，去年有512万公吨的固体垃圾来自工业场所，较前年的412万公吨显著增加24％。另有182万公吨为住家垃圾，比前年的177万公吨略增3％。

随着居家办公趋势延续，去年的住家垃圾丢弃量有所增加，在全国再循环计划下回收的住家垃圾也比前年多出14％。

环境局将继续通过宣导活动，鼓励家庭培养良好的回收习惯，以及企业和消费者采取可持续的做法。