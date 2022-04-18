投资者谨慎交易 海指早盘跌0.7％

（早报讯）中国央行下调金融机构存款准备金率后，投资者谨慎交易，亚洲股市今早（4月18日）普遍下跌，本地股市低开低走。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数下跌23.29点或0.7％，报3312.56点。整体股市交易量6亿6896万股，交易总值4亿1292万元。全场有117只上升股，下跌股有176只。

区域股市方面，日本、上海、台湾和韩国分别下跌1.83％、0.26％、0.84％和0.14％。

投资管理公司New York Life Investments经济师兼投资组合策略师劳伦·古德温（Lauren Goodwin）说，公司的多资产团队近几周已转向部署必需品、医疗保健和公用事业股，并减少对金融和工业板块的投资。

古德温说，市场对美国联邦储备局更加鹰派的预期提高了经济周期缩短的风险，并加速转向部署这些防御性股票的步伐。

个股消息方面，Rex国际（Rex International）今早开市前披露，持股91.65％子公司Lime Petroleum AS与油气勘探公司MOL Norge AS签约，收购后者在北海（North Sea）的40％勘探权。

豪支付（OxPay Financial）今早开市前宣布，正式获委任为全民牙科（Q & M Dental）新加坡诊所的数码支付服务供应商，将在今年第二季前为99家诊所逐步推出数码支付服务计划。