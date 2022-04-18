龟屿拿督公庙三圣祠烧毁 看守人哽咽诉“难相信”

（早报讯）龟屿拿督公庙（Keramat Kusu）昨晚（4月17日）发生火患，三座圣祠均大规模烧毁，第六代看守人直言不敢相信，几度哽咽。访客也说，得知拿督公庙失火觉得非常可惜，希望能够妥当修复，延续悠久历史文化。

看守人伊萨（Ishak Samsudin，60岁）说，自己昨天约4时50分离开龟屿，离开前就跟往常一样，在圣祠内烧了三柱香。“这三柱香是分开放的，我每天都会烧，之前没出过任何问题。”

他在离开时，岛上还有零星几名访客，因此他不排除有人在他离开之后到访全年不上锁的圣祠。

拿督公庙有三个圣祠，分别祭拜拿督赛义德拉曼和他的母亲法蒂玛（Puteri Fatimah）与姐姐加利卜（Nenek Ghalib）。拿督公庙清洁工人拍摄的照片显示，三座圣祠其中祭拜法蒂玛的圣祠烧毁程度最为严重，伊萨相信火势是从那里开始蔓延的。

伊萨受访时哽咽说，他的先人从100多年前就开始在岛上看守拿督公庙，传到他已是第六代。

伊萨热泪盈眶地说，刚接到发生火患的消息时，心中有千百个“不可能”，毕竟在老庙的百多年历史中，不曾发生过这样的事。（受访者提供）

第六代看守人：接获消息心有千百个“不可能”

他热泪盈眶地说，刚接到发生火患的消息时，心中有千百个“不可能”，毕竟在老庙的百多年历史中，不曾发生过这样的事。“我一开始觉得非常难受，但过后往好处想，圣祠或许会因此而被整修或重建，这样的话，我就可以交棒给下一代看守人。”

伊萨希望有关当局在完成调查后能尽快重建圣祠，赶在农历九月的进香季节之前完成，让信众能来祭拜。

信众大感惊讶

从小就每年随家中长辈到龟屿祭拜的黄添源（38岁，零售业）今天趁工作休息日，跟妻子珍妮（37岁，收银人员）一起来到岛上。两人对拿督公庙昨晚失火一事并不知情，被告知后一脸惊讶。

黄添源说：“我们去年才刚来过，当时也是照传统先后到两个庙宇祭拜。记得每次去到拿督公庙，我都有很深的感触，毕竟它不仅仅是宗教场所，它凸显的是我国多元种族的历史文化。”

他表示，如果获得重建，圣祠应该更安全防火，避免同样的意外再次发生。