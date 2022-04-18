李显龙总理会见柔佛州务大臣 讨论开展更多合作

（早报讯）李显龙总理会见前来新加坡访问的的柔佛州务大臣翁哈菲兹，两人讨论了新加坡和柔佛州能如何开展更多合作。

翁哈菲兹应外交部长维文医生邀请，昨起到我国进行三天正式访问。李总理今天（4月18日）同翁哈菲兹会面，两人盘点了新加坡和柔佛州至今为止的合作，并讨论如何开展更多合作。

李总理在个人面簿发文说：“翁哈菲兹和我都很高兴看到，在我们重新开放陆地关卡后，新柔长堤恢复了熟悉的熙攘景象。我们将继续紧密合作，推动我们的经济迅速复苏。”

翁哈菲兹也邀请李总理造访新柔长堤彼岸，李总理表示，希望能尽快这么做。

翁哈菲兹此行将出席新加坡国际水资源周的水资源领袖峰会、走访新柔地铁的兀兰北站，并就技术与职业培训、技能发展和组屋，同新加坡相关机构讨论。

随同翁哈菲兹出访的还有柔佛州行政议会成员和柔佛州政府官员。