称导航引她逆向行驶 妇女撞伤人监五周

（早报讯）妇女声称在导航器的指引下走错路，结果右转时撞伤一名送餐员，被判坐牢五周和吊销各级驾照五年。

法官今天（4月18日）下判时同意控方的立场，表示理解被告需要依赖导航器开车，但她没有留意路牌和交通指示就右转，结果逆向行驶酿祸，这个举动非常粗心。

41岁被告陈华妮（译音）是本地永久居民，她早前承认一项抵触公路交通法令的罪状。

这起车祸发生在2020年10月17日下午4时26分，地点是里峇峇利路和尔卫民路（Irwell Bank Road）的交界处。

根据案情，被告启动导航器开车回家，她声称导航器当时指示她从里峇峇利路右转入尔卫民路，但尔卫民路是单向车道，被告一右转马上变成逆向行驶，导致骑电单车直行的送餐员（31岁）闪避不及，迎面撞上被告的车。

送餐员当场抛飞，他的大腿骨折须动手术，前后住院12天，拿了60天病假。他事后一年无法工作，至今上下楼梯时膝盖还是会感觉疼痛。

律师代为求情时说，被告案发一年多前考获驾照，平日丈夫开车上下班，她前后只开过三四次车。案发两天前，夫妻俩刚买了第二辆车，被告因为不熟路，也不太熟悉新车的功能，才会依赖导航器指引，恳请法官判被告罚款。

针对律师指受害者的车速相当快，控方反驳说被告违例右转，受害者不可能料到会有车朝他开来，因此被告不该把责任归咎于导航器和受害者，吁请法官判被告坐牢至少八周和吊销驾照五年。

法官庭上表示，被告不仅没看路牌违例右转，而且右转时也没有放缓车速而酿成车祸，因此她的罪责不轻，须坐牢以示严惩。

法官也表示，不管受害者的车速是否过快，都不影响被告的罪责。

不过，法官考虑到被告事后积极配合调查，还主动找上后方的车主，向对方索取行车记录器交给控方，并已赔偿受害者，因此判她坐牢五周和吊销各级驾照五年。