我国航空客运量上周达40万人次 恢复至疫情前约三成

（早报讯）我国本月1日对所有完成冠病疫苗接种者重开边境以来，上周的航空客运量达40万人次，相当于疫情前的31％，明显高于一个月前的18％。

新加坡民航局今午（4月18日）发文告指出，所有主要客源市场的客运量都有所增加，尤其是往返澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚和泰国的旅客量更是强劲增长。

直飞航班当中，国际和本地旅客都增加，其中新加坡公民和永久居民占所有直飞乘客的32％。

民航局说，客运航班的数量也在上周（截至4月17日）恢复至疫情前的38％，比一个月前的29％高。其中，往返澳洲、印度、印尼、马来西亚和越南的航班趟次频率都显著增加。

新西兰航空、缅甸国际航空和印尼峇迪航空都已重启飞往新加坡的客运航班，我国也与五个新城市重建航班联系。这些城市是澳洲凯恩斯（Cairns）、越南岘港（Da Nang）、马国哥打京那巴鲁、印度马杜赖（Madurai）和沙特阿拉伯利雅得（Riyadh）。

随着航空旅游继续复苏，民航局正与航空业者合作提升运作和人手应对需求，以重拾我国作为领先航空枢纽的地位。

我国从4月1日起实行疫苗接种者旅游框架，完成冠病疫苗接种的航空和海路旅客，只须在出发前48小时内获得冠病检测呈阴证明，入境后不必再检测和隔离。我国也不再限制入境的旅客人数，旅客可搭乘任何航班入境。