罗厘碾过保安脚 司机判监三天

（早报讯）莱佛士城市俱乐部的一个出口暂时关闭，保安指示罗厘司机使用另一个出口，但罗厘司机却往前开，罗厘车轮碾过保安的脚，导致他的左脚韧带扭伤。

越南籍罗厘司机陈文成（译音，42岁）承认一项鲁莽行事危害他人安危的控状后，今天（4月18日）被判坐牢三天。

受害者是71岁的保安，他案发时被派到莱佛士城市俱乐部（Raffles Town Club）站岗。

根据案情，由于当时处于冠病疫情爆发初期，莱佛士城市俱乐部于是暂时关闭其中一个出口，所有驾驶者只能使用另一个出口。

去年3月2日早上9时许，被告开着罗厘驶近关闭的出口时，受害者向被告挥手，并走到罗厘旁指示被告倒车，改用另一个出口。

不过，被告却继续把罗厘往前开，受害者于是又上前指示被告使用另一个出口。

被告当时想要告诉保安，他无法倒车，只能U转才能驶到另外一个出口，但双方语言不通，受害者无法理解他的意思。

受害者原本已走开，但看到被告又把罗厘往前开时，再次上前走向罗厘，结果被告这时突然将罗厘往前开，导致车轮碾过受害者的左脚。

受害者事后左脚韧带扭伤，并拿了17天病假。

法官下判时表示，虽然受害者走近罗厘，但他当时没有突然踏入罗厘的车道，因此受害者的举动并不是造成事故的原因；反观，被告当时明知受害者走近罗厘，他却仍径自往前开，行为非常鲁莽，而且受害者的伤势不轻，因此判被告坐牢三天。