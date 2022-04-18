协助伪造文件骗防火标签 男子罚款2万元

（早报讯）为了继续与承包商保持合作，一家公司的助理总经理帮忙伪造文件谎称售出50个防火门，以此骗取民防部队属下认证机构发出50个防火标签。

被告白荣通（译音，51岁）案发时是木门制造和供应公司KLW Joinery的助理总经理，他今天（4月18日）承认一项伪造文件的罪名后，被判罚款2万元。

按照我国法律，所有新建成的大楼都必须装上防火门，但制造或售卖防火门的公司必须持有民防部队属下认证机构Setsco所颁发的标准证书（Certificate of Conformity），个别防火门也须贴上防火标签。

标准证书有效期只有一年，须每年更新，而且不得转让。

根据案情，承包商SIAC私人有限公司在2018年12月接获50个订单，准备售卖他们制造的防火门，以安装在本地多个刚建成的大楼。

不过，SIAC尚未取得标准证书，因此无法取得防火标签。SIAC董事知道被告的公司获得标准证书，因而向被告求助。

考虑到SIAC是公司的大客户，被告不想影响彼此关系，最终答应对方的要求。

为了协助SIAC取得防火标签，被告伪造了订单，向Setsco谎称公司售卖了50个防火门给SIAC。Setsco后来批准申请，并发出50个防火标签，SIAC过后将防火标签贴在自家制造的防火门。

东窗事发后，SIAC被要求将未获得认证的防火门都换掉。

法庭文件没提及SIAC的董事是否被控上庭。

控方指出，未经认证的防火门是安全隐患，所幸当局及时发现，并下令撤换这些防火门，否则可能在发生火患时造成危险。

另外，虽然被告没有从中赚取酬劳，但他出于个人利益协助伪造文件，因此罪责不轻。