柔佛州务大臣走访新柔地铁兀兰北站

（早报讯）到访的柔佛州务大臣翁哈菲兹今午（4月18日）在我国交通部长易华仁的陪同下，走访了新柔地铁高架轨道和隧道的工地，了解工程进展。

这是翁哈菲兹被任命为柔佛州务大臣后首次正式访问新加坡。

根据交通部和陆路交通管理局的联合文告，陆交局已在2020年和去年为新柔地铁颁发了两个土木工程合约。首个合约颁给日本承包商五洋建设公司（Penta-Ocean Construction），涵盖兀兰北站、隧道，以及关税、移民及检疫（Customs, Immigration, and Quarantine，简称CIQ）大厦的建造。

第二个合约则涉及新柔地铁高架轨道和隧道的建造，颁发给中国交通建设（China Communications Construction Company Limited）新加坡分公司。

马来西亚交通部和陆交局本月初也委任由法国的Systra SA、马国的Minconsult Sdn. Bhd，以及新加坡的Bureau Veritas Singapore Pte. Ltd组成的联盟，担任新柔地铁的独立验证和确认代理。这个联盟将确保这个项目按照规定的安全要求和条例进行，包括评估和认证新柔地铁可在2026年底安全载客。