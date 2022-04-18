新航预计今年5月集团客运能力将可达疫情前61％

（早报讯）新加坡航空公司（SIA）预期到今年5月份，集团客运能力（passenger capacity）将可达疫情前的61％。

公司表示，新加坡正从2022年4月1日起重新开放边境方面迈出了一大步，允许完全接种疫苗的旅客入境，而不需要隔离或在抵达时进行冠病19测试。每日抵达配额和疫苗接种者旅游通道（VTL）安排都被取消。这一期待已久的举措向符合条件的客户开放了整个新航和Scoot网络，为他们提供更多的灵活性和选择。

新航周一（4月18日）也透露，新航（SIA）和酷航（Scoot）在3月份的乘客需求都有显著增长，因为几乎所有主要市场的旅行限制都有所放宽，而且新加坡政府提高了在VTL下的每日抵境人数配额。

它说，集团的这两家航空公司在3月份共载送了89万3000名乘客，高于2022年2月的54万4600名。集团3月份客运能力（passenger capacity，以可用座位公里数计算）达到冠病19疫情前水平的51％，比前一个月高7个百分点。集团载客率（passenger load factor）提高了15.4个百分点，达到54.5％（同比增长41.7％），是自冠病大流行开始以来的最高水平。

货运业务方面，新航本身的载货率（cargo load factor）在3月份为72.5％，同比下降19.8个百分点。在货运能力（cargo capacity）增长48.3％的情况下，货运量增长16.6％，主要是由于客运航班的逐步恢复。货运量的增长受到了中国和香港疫情控制的限制，这限制了这些市场的出口。随着载客率的提高，更多的腹舱空间也被分配用于载运乘客的行李。

截至2022年3月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的93个目的地，新航的服务覆盖69个目的地，而其廉价航空业子公司酷航的服务覆盖43个目的地。

新航今天股价跌1.10％，闭市报5.40元。