大华银行（马来西亚）委任其首名女性首席执行官

（早报讯）大华银行（马来西亚）有限公司宣布委任黄慧慧为首席执行官，5月1日生效。

根据大华银行文告，黄慧慧目前是大华银行（马来西亚）的副首席执行官，她将接替2012年出任首席执行官至今的黄金松。

黄金松卸任后将转任大华银行（马来西亚）的资深顾问，并监督银行和花旗（Citi）的零售银行业务的整合，直到他退休。

文告指出，黄慧慧是一位经验丰富的银行家，对金融业有着广泛的经验和深入的了解。在她职业生涯的早期，从2000年到2006年，她在大华银行（马来西亚）磨练了她的银行技能，并发展她的核心价值观。在马来西亚和香港的环球金融机构担任各种领导职务后，她于2019年回到大华银行（马来西亚）担任董事总经理和批发银行业务的国家主管，然后于2021年担任副首席执行官。她在发展大华银行（马来西亚）的批发银行业务，推进银行的战略重点，包括环境、社会和治理以及创新议程，以及支持客户通过利用银行的连接性、专业知识和能力进行区域扩张方面，发挥了重要作用。

大华银行（UOB）集团副主席兼总裁黄一宗表示感谢黄金松多年来的有力领导，并祝贺黄慧慧获任命为大华银行（马来西亚）的首席执行官。“黄慧慧的任命反映了我们对多元化的重要性和好处的坚定信念。”