黄循财：全球正进入新的“脱钩性全球化”时期

（早报讯）全球化的浪潮正在减退，世界也正进入新的“脱钩性全球化”时期。更分化的世界经济格局将冲击全球经济增长，并使发展中国家更难跟上发达国家。

出访美国的财政部长黄循财于当地时间星期一（4月18日）上午在美国智库彼得森国际经济研究所（PIIE）2022年宏观周上发表专题演讲时指出，冠病疫情和乌克兰战争等因素加剧了全球在增长、包容和可持续发展三方面的结构性挑战。

在增长的议题上，黄循财说，通货膨胀预计在较长的一段时间内居高不下，各国在增长和应对通膨之间必须做出更艰难的权衡。

此外，全球化的浪潮也正减退。黄循财指出，全球化的趋势预计不会扭转，但世界正进入新的“脱钩性全球化”（decoupled globalisation）时期。一些跨国企业已将生产作业迁回本国，应对风险。

黄循财说，多元化有助于加强供应链韧性，但多元化不等同于脱钩。他担忧贸易、科技、金融等方面的脱钩现象会加剧，各国也会因为防范他国日后对自己不友好而减少对他国的依存性。

“脱钩性全球化会是什么样子，目前言之尚早。不过我们必须为一个对应世界政治分化而出现的世界经济分化局面做好准备。”

各国之间和各国国内的贫富差距情况也正加剧。多数国家的代际流动性也减弱，社会阶层越来越固化。

黄循财说，各国内部的贫富悬殊问题部分是因为科技的快速进步所导致，疫情也使包容性增长更难实现。他提醒，疲弱和不平均的收入增长、高度的不平等和社会流动性的缺乏都造成严重风险。人们如果认为自己无论怎么努力都无法让下一代过得更好，社会稳定将受到影响。

在可持续发展方面，黄循财说，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）最新的报告指出，即使所有国家兑现各自目前的气候变化承诺，全球气温预计在本世纪末仍将上升2.2摄氏度。

乌克兰战争加剧能源担忧，黄循财说，短期内预计全球对化石燃料的依赖性将继续增加。“为了应付短期的能源短缺、让电灯能继续点亮，这也许是必要的，但这也意味我们在中长期必须加紧努力，制定对的碳价格、管制气体排放，及投资更洁净、低碳的科技。”