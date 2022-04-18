黄循财：政府和国家财政支出需对整体社会扮演更积极的角色

（早报讯）各国应该对财政政策和政府角色重新定义，使它们更有利于打造有益整体社会的公共产品和长期的集体能力。

宏观风险的天秤开始向通货膨胀倾斜之际，各国政府过去十多年通过扩张性货币政策减缓经济和金融冲击。出访美国的财政部长黄循财于当地时间今天（4月18日）上午在美国智库彼得森国际经济研究所（PIIE）2022年宏观周上发表专题演讲时指出，这个做法的有效性“相信已达到极限”，财政政策因此必须发挥更重要的作用。

黄循财在以“后冠病世界里的增长、包容和可持续发展”为题的演讲中说，冠病疫情后，许多国家的公共债务将达到第二次世界大战结束后前所未有的水平，各国必须减少开支或增加收入，才能确保预算的可持续性，并逐步重新构建财政空间，应对未来的冲击。

各国必须重新定义财政政策，更新社会契约。黄循财说，这不是呼吁各国采取大政府策略，而是让政府发挥更积极、有意义的角色，以达到重要的长期目标，包括提高生产力、应对不平等现象、重新推动社会流动性，及催化绿色经济。

黄循财说，各国政府无论在年长者护理、医疗保健、幼儿培育和基础设施等方面的投资和做出的正确激励措施，是打造包容和可持续增长的基石。

公共部门和私企也应更新合作议程，超越传统意义上针对个别项目的合作模式，展开更广泛、深入和长远的合作，实现符合社会广泛利益的目标。

黄循财举例，在科研领域，双方可以共同在绿色方案等有迫切需要的领域推动科技突破。

公共部门和私企也可在持续教育和终身学习领域展开合作。

各国也应加强在全球公共产品方面的多边合作。黄循财以全球卫生安全为例说，各国必须重新调整，加强全球卫生体系，包括扩大流行病监测网络的规模、加强疫苗制造和分发能力，及帮助中低收入国家加强国家医疗能力，应对冒起的卫生威胁。

黄循财也说，各国必须加强多边主义和国际规则。当下的世界格局比过去更分化，未来也充满更多不确定性，各国必须找到中间地带，相互帮助，解决共同问题。

“国际体系必须保持开放、包容，我们必须找到各国之间新的、可持续的工作安排，包括在有必要时重新调整和加强国际机构。我们若无法实现国际合作、维持稳定和投放资源在全球公共产品，全球将会出现灾难性的长期后果。”