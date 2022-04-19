（早报讯）美国周一隔夜股市全线下滑，纳斯达克综合指数跌0.14％，标普500指数跌0.02％，道琼斯工商指数跌0.11％。

美国业绩季节已经开始，投资者正在等待更多公司发布业绩，从中了解乌克兰战争和通胀率居高不下对企业的冲击。

本区域方面，亚太和本地股市昨日疲软，交易谨慎，因投资者关注利率动向和中国经济增长前景。新加坡海峡时报指数再跌0.98％或32.78点，闭市报3303.07点。

以下是今日（4月19日）开盘可关注的股票：

1）美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US REIT）今早披露，脱售两个自助仓储房地产Elizabeth Self-Storage和Perth Amboy Self-Storage的价格有所调整，从之前的4900万美元调低至4550万美元。按照这些物业在去年底的估价，调整的价格比估值高出2.5％。

2）富旺朝控股（Food Empire）不预期俄罗斯和乌克兰的冲突将影响集团正常营运。集团表示，持续的冲突虽然将影响它在俄罗斯和乌克兰的业务，但集团在其他市场的业务相对不受影响，至今表现坚韧。尤其越南市场维持增长，估计将能平衡俄乌冲突所带来的冲击。

3）吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）第一季可派发收入同比跌21.1％至4470万元，主要因澳大利亚子公司Ixom的可派发收入同比下跌20.7％至1940万元。信托昨天发布第一季业务报告时指出，信托第三季的息税折摊前盈利（EBITDA）同比增加5.5％至8960万元。

4）新航（SIA）昨日表示，它预期到今年5月份，集团客运能力（passenger capacity）将可达疫情前的61％。集团今年3月份客运能力已达到冠病疫情前水平的51％，比2月份时高七个百分点。