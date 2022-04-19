“情义之家”创办人陈得心逝世 享年73岁

（早报讯）关怀客工的福利团体“情义之家”（HOME）创办人陈得心逝世，享年73岁。

“情义之家”在面簿贴文说，陈得心昨天（4月18日）安详离世。2014年2月中风后，陈得心一直在印度尼西亚的峇淡岛休养，期间也与当地的非盈利组织合作，继续行善。

陈得心于2004年创办“情义之家”，除了照顾落难外籍客工，也为他们争取福利等权益。

“情义之家”指出，陈得心是照顾客工福利组织的先驱。“她是客工权益的不懈倡导者和拥护者。创建‘情义之家’的过程中，她发挥了关键作用，包括为受虐的女佣提供庇护所、设立技能培训课程，以及提供客工法律和就业咨询服务。”

“陈得心是客工们真正的朋友和盟友。她总会倾听，并向有需要帮助的人伸出援手。”

丧葬仪式的具体细节将在确认后公布。

HOME’s founder, Ms Bridget Tan, passed away peacefully today (18 April 2022). She suffered a stroke in February 2014 and... Posted by HOME: Humanitarian Organisation for Migration Economics on Monday, April 18, 2022

陈得心是“全球千名和平妇女”的新加坡代表之一。名为“全球千名和平妇女”的和平运动由一名瑞士女国会议员发起，目的是集合1000名来自超过150国家的妇女的力量，共同角逐2005年的诺贝尔和平奖。她们最终没有获奖。

2011年，陈得心获美国国务卿希拉莉颁发的“反人口贩卖英雄”奖项。2009年，她也被联合国妇女发展基金会选为“新加坡10大具启发性女性”之一。

2015年，陈得心荣登“新加坡杰出妇女荣誉榜”。

对于陈得心的离世，不少议员和民众深表悲痛，纷纷留言哀悼。

国会议长陈川仁在面簿发表悼文说，他在人力部任职时，曾与陈得心在外籍客工的议题上合作，并指她关心客工，照顾他们的福祉。