投资者趋向避险 亚太股市起落参半

（早报讯）市场关注美国联邦储备局收紧货币政策的力度，以及中国推出缓解经济放缓的措施，亚太主要股市趋向谨慎，新加坡海峡时报指数今早（4月19日）上扬0.57％。

亚太主要股市周二表现不一，截至中午12时，韩国表现最好，上扬0.90％。香港表现最差，下跌1.76％。新西兰、深圳和马来西亚的表现也相当疲弱。

新加坡海峡时报指数开市时直线上升，一度突破3340点，达到3344.66点的早盘最高点。不过，海指之后走软，截至中午12时午休，收报3321.81点，上扬18.74点。早盘最低点为3319.19点。

辉立资本今早在一份报告中指出，投资者正关注联储局加快收紧货币政策的步伐，以及乌克兰战争对全球经济增长和通胀的影响。能源成本激增也加剧通胀担忧，美国天然气价格已上升到13多年来的最高盘中水平。

与此同时，中国国家统计局昨天公布的数据显示，中国第一季经济超预期增长4.8％，但3月以来经济数据走弱。这促使中国金融管理部门推出23条金融举措，防范冠病疫情对整体经济冲击进一步扩大。

对于中国政府下来推出的政策，瑞银亚洲经济研究主管汪涛说：“我们预期会有更多政策扶助，主要是更多基础建设的投资、让信贷增长更强劲，以及较为宽松的房地产政策。”

美国股市方面，当地投资者同样显得谨慎，美国周一隔夜股市全线下滑。美国业绩季节已开始，投资者正在等待更多公司发布业绩，从中了解乌克兰战争和通胀率居高不下对企业的冲击。

另外，黄金价格周二再度冲破每安士2000美元的心理价位，也显示投资者目前趋向避险。