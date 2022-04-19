我国与新西兰将在气候变化与绿色经济领域展开更多合作

（早报讯）我国和新西兰进一步扩大合作范围，两国的“增进伙伴关系”将增加第五大支柱，在气候变化和绿色经济领域展开更多合作。

李显龙总理今天（4月19日）上午在总统府与来访的新西兰总理阿德恩举行联合记者会时指出，气候变化对这个时代的人们是生存的一大挑战，各国应加大合作，守护这个星球上处于弱势的人群和地区。

他也说，新加坡和新西兰都认为，两国在采纳低碳和绿色科技方面，有展开实际合作的机会。

我国和新西兰的“增进伙伴关系”目前的四大支柱分别是贸易与经济、安全与防卫、科技与创新以及民间交流，双方在这个基础上展开了26项双边合作。

李总理说：“新增加的第五大支柱反映了双方落实巴黎气候协定以及携手抓紧绿色经济增长契机的共同承诺。”

两国将率先进行能源转型科技、碳交易市场、永续交通工具以及垃圾管理方面的合作。

李总理和阿德恩早前会晤时，也对区域和国际局势进行了讨论。

李总理在记者会上说，双方都支持建立以亚细安为核心的开放式、包容性区域架构，也坚定地支持国际法与铭刻在《联合国宪章》中的基本原则。

他说：“这就是为什么新加坡和新西兰都强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰的行为。”

李总理也指出，地缘政治不确定性、供应链的脆弱性以及日益升温的保护主义更彰显了国与国之间合作探索前进道路，寻求双赢机会的重要性，在这个过程中，新加坡和新西兰很自然地成为合作伙伴。