四天长周末 新马陆路通关人次超过54万

（早报讯）从上周四（4月14日）算起的耶稣受难日四天长周末，通过新马陆路关卡出入境者超过54万9500人次。其中，单是上周四就有约11万2700人出境，比陆路边境重开后首两周每日平均约5万人多了一倍以上。

根据移民与关卡局提供《联合早报》的数据显示，从本月15日至17日，出境者和入境者分别为19万4300人次和24万2500人次。

出境者中以开车者最多，共7万7600人次，然后是乘坐巴士的6万1900人次，骑电单车的则有5万4800人次。

入境者中，开车者有10万5300人次，乘坐巴士的有7万9200人次，电单车的则有5万8000人次。

耶稣受难日（15日）当天，出境者有8万4900人次。开车者有3万8400人次，乘坐巴士的有2万8400人次，电单车的则有1万8100人次。

当天入境者为5万2900人次，开车者有2万2200人次，乘坐巴士的有1万5900人次，电单车的则有1万4800人次。

另外，上周四出境者中，开车者共4万3900人次，乘坐巴士的有3万9400人次，电单车的则有2万9400人次。

移民与关卡局发言人说，当局已加强不同部门合作，协助旅客更快通关。

从本月15日起，新加坡公民、永久居民和长期证件持有者无须通过新加坡入境卡（SG Arrival Card）出示实体的冠病疫苗接种证书或康复证明，因为相关证明会自动显示在当局的通关系统中。