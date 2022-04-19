助男友经营赌窟 女“荷官”罚2000元

（早报讯）疫情初期协助男友在武吉知马店屋里经营赌窟，美女“荷官”被判罚款2000元。

被告李惠玲（24岁）昨天（4月18日）承认一项非法聚赌的罪名。

《新明日报》日前报道，警方在2020年3月12日突击位于武吉知马南利坊（Namly Place）68A号店屋的赌窟，逮捕了13名年龄介于21岁至42岁的男女后，将这13人以及租户都控上法庭。

根据案情，林伟权（31岁）以每月2800元租下了单位，原本想要用来当做办公室，但后来决定退租，想转让租约。

被告的男友李顺杰（27岁）想要租下单位，但两人还未确认详情之前，林伟权答应让李顺杰以每晚300元的费用在单位里举办非法扑克牌赌局。

李顺杰在2020年2月至3月之间，举办了六场赌局。

警方突击当晚，李顺杰找来了沈子威（24岁），要他帮忙找赌客以及帮忙管理赌局，并且承诺会给他佣金。

被告则扮演“荷官”的角色，记录每位赌客的筹码总额，以及每一轮的得失。除此之外，她也有参与赌博。

主控官指出，除了林伟权、李顺杰以及沈子威之外，其他10名赌客都按照他们上门的次数被判罚款1000元至1200元。主控官认为，被告不像他们只是赌客，还帮助经营赌局，因此应该面对较高的刑罚。

林伟权、李顺杰以及沈子威的案件有待审理。（人名译音）