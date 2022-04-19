内政群英学院首次利用虚拟实境 提高导师授课效率

（早报讯）内政群英学院首次利用虚拟实境科技培训导师，协助他们掌握授课时所需的软技能，以提高导师的授课效率。

内政群英学院从去年10月至今年3月，已为113名导师提供“虚拟实境概念验证”（VR Proof of Concept）课程。这项课程包括课堂管理、适当教学法、处理捣乱行为及演讲技巧四个部分。

在为时约三小时的课程中，导师须戴上虚拟实境眼镜，宛如身处在一个模拟课室授课。期间，他们会遇到不同的场景，像是学员扰乱课程及同时有多名学员发问等，导师当下必须决定采取何种解决方案。

课程结束后，一名资深导师会与导师交流，分析导师在课程中做出的决定，并提供建议。

内政群英学院总裁安华（Anwar Abdullah）受访时说，虚拟实境技术能让导师在不影响其他学员的情况下，学习应对各种不同的场景。

“通过这项课程，一名导师可学习如何更好地处理在课堂上遇到的状况。例如，过去需花10分钟解决的情况，在掌握技能后，可能只需约3分钟便能解决，从而提高授课的效率。”

安华说，随着内政群英学院的学员年轻化，课程培训也需进行调整。“千禧一代和Z世代对科技应用十分熟悉，因此利用科技来传授他们知识与技术是更恰当的做法。”

移民与关卡局培训指挥部助理监察黄雅芳（31岁）是参与课程的其中一名导师。她认为，虚拟环境允许导师在一个不涉及真实学员的环境中，探讨如何改进上课程序，同时了解如何应对真实可能发生的情况。

安华指出，“虚拟实境概念验证”课程是内政群英学院迈向“智慧校园”（Smart Campus）的一部分，接下来学院将扩大科技的应用，进一步提升培训效率。