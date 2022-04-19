提交虚假申请骗当局上万元津贴 实习牙医被罚款

（早报讯）实习牙医伪造四名病人的医药记录，在三个月内骗取政府发放上万元保健储蓄和津贴，被判罚款4万5000元。

被告安迪·华仁（36岁）面对24项控状，包括欺骗罪和伪造文件的罪名。他承认其中九项，余下交由法官下判时一并考虑。

被告在2013年毕业于墨尔本大学，他于2015年6月至9月在本地牙科诊所Phoenix Dental Surgery担任实习牙医。

根据我国政策，拥有公积金户头的人可使用保健储蓄（Medisave）支付部分医药费，而社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS）则旨在协助低收入人士求诊时获得津贴。

自2014年起，病人进行日间牙科手术可申请动用保健储蓄的限额，从2600元调高至7550元。

一般上，申请动用保健储蓄须列明手术日期和详情，以及病人和医生的签名。

不过，被告称他在案发时不清楚可申请动用的保健储蓄限额已调高，他为了帮助病患申请动用更多的保健储蓄来支付医药费，因此把能在一两天内完成的牙科手术，分成多个日期，并在申请表格上虚报手术日期。

2015年6月至9月，被告替四名病人提交了12份虚假申请，误导当局发放共1万1250元的保健储蓄和2713元的CHAS津贴。

卫生部后来针对这些申请进行审计后，揭发被告罪行。

代表律师求情时指，被告案发时仅是一名实习医生，并不清楚相关的申请手续，他只是按照上司的指示填写资料。

律师也说，尽管被告知道他填写的牙科手术日期与事实不符，但他没有提出质疑，因为他一心相信上司的指示。实际上，被告不必提交虚假申请，病人按照正常的程序就能申请到全额医药费，被告是在上司的误导下犯法，因此恳请法官轻判。

控方则表示，被告违反身为牙医的专业操守，欺骗当局发放津贴，罪行有损公众对当局的信心。

庭上揭露，被告目前仍是一名牙医，他在2018年开设自己的牙科诊所。

被告当时的上司张尤金（38岁）早前已被判坐牢46周，他案发时是有关诊所的董事兼牙医，诊所已在2018年结束营业。（人名译音）