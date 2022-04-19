青年节汇演小学组复办 合唱团可现场演出

（早报讯）青年节艺术展汇演将从本月21日起举行，合唱团可恢复现场演出。小学组别的艺术汇演阔别四年后，今年重返舞台。

小学组别的青年节艺术展汇演(SYF Arts Presentation）每两年举行一次，继2018年之后，原定2020年主办，却碰上冠病疫情而暂停。随着防疫措施放宽，小学组的艺术展汇演今年恢复举办。

去年，青年节已恢复举办中学组别的艺术展汇演，但所有表演包括舞蹈、合唱、华乐、弦乐，以及马来民族乐器等须根据防疫措施做调整演出。唯独合唱团演出因当时我国仍不允许一大组人在未戴口罩的情况下歌唱，学校必须改以提呈录音的形式参加。

今年，因应防疫措施调整，合唱团学生在遵守相关安全措施的情况下，可实体演出。

教育部今天（4月19日）发文告说，青年节将从本月至8月举行，预计超过两万名学生参加。小学生的乐队、华乐、古筝、合唱团、舞蹈和乐器等演出会在第三学段开始。

根据网站，小学组的汇演将从6月28日举行至8月24日。初级学院和励仁高中的戏剧，以及中学组别的乐队步操（Marching Band）项目则从本月21日至27日举行。

教育部指出，由于学生过去两年无法完全恢复实体练习，小学组别的汇演项目不会进行基准评比（benchmarking），但主办方会为参与的学校提供表演的反馈。

现场不开放给公众观赏，公众可线上收看演出。表演项目的时间表可参阅网站（https://www.syf.gov.sg/arts-presentation/syf-2022-ap-livestream-schedule）

此外，学生可继续通过线上平台SYFgoesOnline!提交作品，展现各自的才华，例如摄影、音乐创作和美术等。

今年的青年节美术展则以可持续环境为主题，开放给中学、初院和高中学生参加，获选作品于7月在国家博物馆展出。

公众可上青年节网站(www.syf.gov.sg)，或社交媒体网页查询活动详情。