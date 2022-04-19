多次让保安员超时工作 保安公司被罚款

（早报讯）日本保安公司因人手不足，让三名保安人员在两个月内112次超时工作，每次工作超过12小时，甚至有多次连续工作20个小时。

保安公司Kyowa Security Guard & General Services在上周二（4月12日）承认八项触犯雇佣法令的罪名，另外一项余项交由法官一并考虑后，今天（4月19日）被判罚款3万6000元。

根据案情，人力部在2018年12月18日接获举报，指上述公司涉嫌违例，因此立即展开调查。

庭上揭露，保安公司的两名男保安人员和一名女保安人员，在当年10月1日至11月30日，有112次每日工作14小时至20小时。

其中一名男保安人员因手头紧，主动要求额外加班，公司在未经当局允许下安排他连续两个月超时工作，除了第一天工作了15.5个小时，接下来两个月每天都工作18.5个小时。

这三名保安人员的工作地点包括私人公寓、安老协会、新加坡同济医院及工业区里的公司等。

人力部主控官指出，保安公司违例的次数令人震惊，也反映了类似违例行为是多么不容易被发现，幸好有知情者向当局投诉，揭发公司的罪行。

来自日本的公司代表向法官求情时表示道歉，公司也愿意承担一切后果。

根据雇佣法令，月薪未达4500元的劳力工人（workmen），或月薪不超过2600元的非劳力工人（non-workmen），每日的工作时间（包括加班）不应超过12小时，每月的超时工作时间不可超过72小时。