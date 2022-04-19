克拉码头倒数跨年 青年没戴口罩当众高歌被罚款

（早报讯）与朋友到克拉码头倒数跨年，青年兴致高昂站到一个平台上，没戴口罩高唱动画片《海绵宝宝》的主题曲，引起在场群众的关注，不少人跟着一起狂欢。

这名青年是19岁的沙尔·米卡伊·法洛（Shae Mika'il Farook），他面对两项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例的控状，指他案发时没戴口罩和没与他人保持一米安全距离。

他今天（4月19日）认罪后，被判罚款1500元。

案情显示，去年12月31日晚上10时30分，被告与朋友享用完晚餐后，一起到克拉码头河滨坊（Riverside Point）附近走走，准备倒数跨年。

根据当时的冠病措施，不得超过五人群聚。

然而，当时大批群众聚集在克拉码头的李德桥（Read Bridge）附近庆祝跨年。期间，被告突然站到一个平台上，在没戴口罩的情况下高唱动画片《海绵宝宝》的主题曲。

被告的举动引起群众关注，不少人也加入狂欢和喝彩。

当晚11时，被告跑到李德桥的另一处庆祝跨年，接着在隔天凌晨1时到附近的咖啡店，最后回到朋友的家。

调查显示，被告当晚多次拿下口罩，违反冠病条例。

迄今，共有14人因在克拉码头跨年时违反冠病条例被控上庭，另有19人因这起事件被当局发出销案罚款。

违反冠病19（临时措施）（管制令）条例的罪名一旦成立，触犯者可面对高达1万元罚款，或长达六个月监禁，或两者兼施。