总检察署：再有五名准律师考试作弊

（早报讯）总检察署透露，再有五名准律师被发现在新加坡律师专业考试中作弊，总检察长目前在考虑这五人的执业资格申请。

《联合早报》昨天报道，六名准律师原定本月份宣誓成为律师，但遭总检察长投诉他们在参加2020年的律师专业考试时作弊，有失律师专业应有的诚信，为此要求暂不让他们取得律师资格，获得高庭批准。

法庭也接受总检察署的建议，让其中五人延迟半年再申请当律师，第六人则延迟一年，目的是希望他们能利用这段时间反省自己的过错。这六人原定于本月13日连同另外20人，到高庭出席申请律师执业资格的聆讯，宣誓成为正式律师。

目前，本地法律毕业生必须通过称为“Part B”的新加坡律师专业考试，以及到律师事务所接受半年培训，并且在总检察长、新加坡律师公会和新加坡法律教育学院这三个单位的同意下，才能取得执业律师的资格。

总检察署回答《联合早报》询问时指出，这是总检察长首次因准律师在考试中作弊，而反对他们取得执业资格。

发言人也透露，另有五人在2020年的律师专业考试时作弊，总检察长仍在考虑这五人的执业资格申请，但没有提供更多详情。

发言人强调，所有在专业考试中作弊的准律师，将暂时无法取得执业资格。他们之后必须按照法庭所定下的延迟申请期限，提呈宣誓书说明自己应取得律师资格的理由。

日前审理律师执业资格申请的高庭法官朱汉德在裁决中强调，诚信是律师专业非常重视的道德标准之一，即使是法律系学生也必须做到诚实可靠。不过，法庭在确保当事人不重蹈覆辙的同时，也要避免毁掉年轻人的斗志。法官因此决定不在书面判词中揭露作弊者的名字，同时谕令封闭相关的法庭档案资料。