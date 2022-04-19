从86人骗走逾5万元 27岁男子判监

（早报讯）不仅频频骗陌生人房租和酒店房费，就连妻子的前同事也不放过，两个月骗走数千元的“投资资金”，男子认罪后被判坐牢60周。

被告黄友金（29岁）面对86项诈骗和一项不诚实盗用财物的罪名，控方以其中28项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2019年至2021年，从86名受害者处骗走5万1500元，至今只偿还了1830元。

其中，多数受害者是在社媒上看到被告出租房间的广告后，联系被告询问房租，被告每次都会要求他们以电子转账或用现金缴付1000元押金，待钱到手后便销声匿迹。

此外，被告也在电商平台Carousell谎称能替顾客以更低的价格预定客房和度宅假配套等，吸引寻求优惠价格的公众上钩。

除了陌生人，被告也在刚刚结识妻子的前女同事后，就打她的主意。被告假冒自由投资者诱导对方掏钱投资阿里巴巴股票，声称只要投资1000元，每月就可获得250元的高回报。

信以为真的受害者在2019年9月13日，按被告指示将1000元转入被告妻子的银行户头。隔月1日，被告付给她80元，称是按之前投资比例分配的回报，同时游说她再拿出1000元投资亚马逊的股票，并谎称九天就能回本。

受害者再次上当，在所谓投资到期时只从被告处取回500元。受害者多次追款无果，被告以各种理由搪塞以拖延时间。受害者最终在年底报警。

代表律师替被告求情时说，被告和妻子育有四个女儿，家庭开销不断增加，被告为了赚快钱才犯错，希望法官从轻发落。（人名译音）