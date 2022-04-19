盗提84岁老妇近2万元存款 妇女被判监

（早报讯）妇女担任职总保健合作社属下的友伴，定期探访一名84岁老妇，但她在帮忙买药时伺机偷走对方的钱，又以帮忙查看政府补助是否进账为借口盗提现金，在一年内卷走老妇近2万元存款，被判坐牢10个月。

被告朱丽萍（译音，48岁）面对一项偷窃和一项欺骗的控状，她承认其中一项罪状，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2019年中旬开始，受雇成为职总保健合作社属下的友伴（befriender），她每周需定期探访五名年长人士，每次大约半小时，每次可赚取七元酬劳。

一般上，她在探访期间需记录年长人士的心情、居住条件、医药管理和身体状况等，以及对方所提出的其他要求，包括膳食、经济援助、药物或护送服务等。

2020年中旬，被告被安排成为84岁老妇的友伴，需定期上门探访她。

同年10月9日，老妇因为脚痛，要求被告帮她买药，还把银行卡和密码交给被告，方便被告提钱买药。

被告发现老妇的银行户头内存有约3万元后，顿时萌生贪念，私自提走1000元。

她过后向老妇谎称，自己只提取50元用来买药，并把余下的20元交还给老妇，自己则私吞950元。

探访期间，被告也帮忙把信件内容念给老妇听，她因此得知老妇将获得政府补助，开始拟定计划骗老妇的钱。

被告谎称帮忙查看政府补助是否已进账，并在取得老妇的提款卡后，擅自盗提对方的钱。

调查显示，被告在去年3月3日至9月30日，前后26次盗提老妇共1万8320元存款。她把这些钱用来支付水电费、电话费、牙科看诊费、网上购物，以及给孩子当零用钱。

老妇后来更新银行存折，才发现户头内的款项被人提走，她在儿子的协助下报警处理。

庭上揭露，被告曾在2011年和2012年因犯下偷窃罪名而被罚款。

被告没有代表律师，她求情时表示，她原本答应每个月分期赔偿200元至500元给老妇，但她目前无业，没钱作出赔偿。

被告也说，她育有一对儿女，而丈夫患有心脏病，如今全靠丈夫微薄的收入撑起一家，恳请法官轻判。

控方表示，被告理应照顾老妇的福利，她却背弃信任利用职务之便牟取私利，而且预谋编造借口骗取老妇交出银行卡，吁请法官严惩。

法官下判时同意控方立场，判被告坐牢10个月，以示严惩。