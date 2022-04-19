职总超市鸡蛋优惠 每盘售6.95元

（早报讯）在本地鸡蛋零售价节节攀升的当儿，职总平价超市宣布从即日（20日）起，以优惠价6元9角5分，售卖30个装的Pasar品牌鸡蛋。优惠活动为期一周，每名顾客限购两盘鸡蛋。

职总平价超市发文告称，旗下逾380家各类分店，包括网购平台，将自行吸纳成本，以优惠价售卖自家Pasar品牌的30个装（一盘）鸡蛋。

本月20日至27日，Pasar品牌鸡蛋每盘售6元9角5分，售完即止。这个售价比目前7元5角的零售价便宜5角5分。为了让更多顾客受惠，优惠期间每名顾客只能购买两盘鸡蛋。

职总平价集团首席采购官唐亚炎表示：“平价超市努力通过各种方式带来物有所值的商品，包括在可能的情况下推出特别折扣。好比这次的情况，我们自行吸纳上涨的鸡蛋成本，推出Pasar鲜蛋特别折扣。这个决定并不容易，因为我们也须应对商品、劳动及物流成本的上涨。”

职总平价超市指出，近期爆发的各类全球性事件，如冠病和乌克兰战争等，都在一定程度上扰乱经济和产业链。蛋价攀升的原因，主要是鸡饲料成本增加、物流紊乱、人力短缺和市场动荡所致。

本地农场暴发的“新城疫”（Newcastle Disease）鸡瘟，对母鸡下蛋次数造成短暂性影响，也进一步推高蛋价。

职总平价超市目前持续从多个产地进口鸡蛋，如马来西亚、泰国、澳大利亚、波兰等，以确保来源多样化。唐亚炎说：“我们也想在此向公众保证，目前鸡蛋供应不会短缺。”