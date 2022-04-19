四小时三起卡车意外 三人送院

（早报讯）本地在短短四个小时内发生三起涉及卡车的意外事故，两辆卡车在不同地点翻覆，三名男子受伤送院；一辆卡车上的铁架掉落，阻挡了至少三条车道。针对这三起事故的调查仍在进行中。

第一起事故发生在今天（4月19日）下午约2时47分，地点在海军部西路（Admiralty Road West）。

据网上流传的视频，一辆载满物品的红色卡车在最右边车道翻覆，沉重的车身压倒了路堤围栏。卡车的车厢也与车身分离，倒落在反方向的车道，阻挡了只有两条车道的路段。

视频显示，现场停放着一辆消防车和救护车，消防人员在现场展开救援行动。警方受询时证实，下午2时47分左右接获上述地点的一起车祸通报，事故涉及一辆卡车。一名63岁的男司机在清醒的状态下送院，调查仍在进行中。

一辆红色卡车在海军部西路翻覆，车厢倒落在反方向的路段。（取自新加坡公路意外网页面簿）

民防部队受询时指出，救护人员抵达现场后，将一人送往邱德拔医院救治。

第二起事故发生在今天下午约4时20分，地点在武吉巴督路通往泛岛快速公路的方向。

一辆卡车的铁架脱离车身，跌落在路中央。照片显示，铁架至少阻挡了三条车道，造成塞车。

警方受询时证实，今天下午约4时22分接获通报，事故涉及一辆卡车。无人在事故中受伤，调查工作还在进行中。

第三起车祸发生在今天傍晚约5时40分，地点在巴耶利巴连路。

一辆卡车翻覆在路中央，现场停着一辆消防车，周围拉起封锁线，相信消防人员正在展开救援。

一辆卡车翻覆在路中央，两名男子在清醒的状态下送院。（取自新加坡公路意外网页面簿）

警方受询时证实，今天傍晚约5时41分接获上述车祸的通报，车祸涉及一辆卡车。两名分别为21岁和32岁的男子，在清醒的状态下送院。车祸的调查仍在进行中。