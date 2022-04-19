丰树北亚商业信托 下半年派息增2.8％

（早报讯）丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）截至3月底2021/22财年下半年每单位派息同比增加2.8％至3.393分。信托2021/22财年全年每单位派息因此增加10.4％至6.819分。

信托下半年总营收同比增4.9％至2亿1120万元，净房地产收入同比增5.1％至1亿6000万元，可派发收入同比增5.6％至1亿1970万元。

全年总营收增9.0％至4亿2670万元，净房地产收入增10.2％至3亿2190万元，可派发收入增13.8％至2亿3920万元。

信托周二（4月19日）闭市后发布业绩时指出，全年和下半年的总营收和净房地产收入增加，主要是因为给予香港又一城（Festival Walk）零售商户的租金减免减少，全年和下半年分别为1470万元和1000万元，相对于一年前同期的4980万元和1490万元；其次为2021年6月18日收购的惠普公司日本总部（HPB）的贡献；第三是人民币对新元的平均汇率走强。这一增长被部分抵消，因为又一城购物中心和北京的佳程广场（Gateway Plaza）的平均租金下降，以及港元和日元对新元的平均汇率下降。

全年每单位派息的增加，是因为总营收和净房地产收入增加、2019/20财年用于补充派息后剩余的又一城保险收益用于2021/22财年派息以及2020年10月30日收购的The Pinnacle Gangnam的贡献。

丰树北亚商业信托管理公司总裁周佩佩说：“我们通过积极的租赁，继续使我们的房地产保持较高的出租率，并通过收购东京的HPB和首尔的The Pinnacle Gangnam，实现把信托的收入来源多元化的战略。”

在今年3月底，信托的资产组合的租用率保持于97.4％。

丰树北亚商业信托目前在中国、香港、日本和韩国有13个商业房地产，可租用楼面总计590万平方英尺，总账面价值82亿6710万元。

周佩佩表示：“在2022年3月21日，我们与丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）的管理公司一起宣布，丰树商业信托的管理公司已同意我们的要求，为丰树北亚商业信托单位持有人提供另一种选择，即完全以现金方式收取按净资产值计算的每单位1.1949元的协议收购价。这将为希望完全变现其投资的丰树北亚商业信托单位持有人提供额外的选择和更大的灵活性，在目前的市场条件下提供更高的确定性。“

她也说，”丰树北亚商业信托单位持有人也可以选择通过只以股代息和现金加以股代息的方式，继续投资于一个具有非常吸引人的未来增长战略的更大和更多元化的平台。我们对合并的好处和令人振奋的未来仍然充满信心，合并后的信托将很有条件对扩大的投资组合进行重新定位，以把握亚洲的复苏和长期增长。”

丰树北亚商业信托今天股价涨0.82％，闭市报1.23元。