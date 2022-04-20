（早报讯）美国公司业绩报捷，推动当地周二隔夜股市全线上涨，创下一个多月以来的最高水平。纳斯达克综合指数涨最多，上升2.15％，标普500指数涨1.61％，道琼斯工商指数涨1.45%。

金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）的数据显示，49家已发布季度业绩的标普500指数公司当中，79.6％的盈利表现超出预期，比率高于一般上的66%。

本地股市方面，面对投资者趁高套利，新加坡海峡时报指数昨日横摆，闭市报3307.13点，微升4.06点或0.12％。

以下是今日（4月20日）开盘可关注的股票：

1）惠胜置地（Hatten Land）的子公司惠胜科技（Hatten Technology）分别与电子竞技公司Kitamen控股和马六甲电子竞技协会达成合作协议，共同推动电子竞技的发展。此外，集团正在与马六甲相关政府部门探讨把马六甲打造为具吸引力举办电子竞技等活动的地点。

2）亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics）披露，已就其除牌计划，取得新加坡交易所在原则上的批准。ESR房地产投资信托（ESR-REIT）与亚腾乐歌物流信托的合并计划，早前成功获得股东批准。

信托合并后名为ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT，简称E-Log），按市值将成为新加坡十大房地产投资信托之一。

3）长益集团（TA Corporation）发布业绩预警，预料连续三个财年出现亏损。

4）达阔水技术（Darco Water Technologies）回应新加坡证券投资者协会（SIAS）就2021财年年报发出的询问时表示，针对集团日前不继续投资拟作为高邑污水处理项目替代方案的水处理资产，而向前任非执行副主席王志索偿200万元，集团正与王志沟通，双方已多次通信。