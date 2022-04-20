我国与新西兰签订伙伴关系 加速在新领域的合作

（早报讯）新加坡和新西兰加强双边合作，进一步签订两项伙伴关系以加速在贸易、食品和科技的合作与创新。

新西兰总理阿德恩以及新西兰贸易和出口增长部长奥康纳今早（4月20日）出席了有关伙伴关系的签订仪式。

新西兰贸易与企业发展局（NZTE）与新加坡企业发展局（Enterprise SG）签订了“增强版增长伙伴关系安排”（Enhanced Partnership for Growth Arrangement），肯定两国在加强双边贸易与投资的承诺。

这项增强版安排寻求进一步推进两国之间的合作，鼓励商业领袖分享专业知识，以便在两个市场发展网络。

双方也将专注深化在共同利益领域的合作，例如贸易、连通性以及新兴科技。新兴科技包括食品科技、交通与移动以及可持续发展科技；贸易与连接性则包括电子商务、易腐食品转运和再分配中心安排。

新加坡企业发展局执行董事与首席运营官萧振祥受访时表示，这个谅解备忘录使两国能够把密切的关系推前一步，深化合作至有潜能的新领域。这些领域存在合作机会，双方各有强处，可以分享知识。知识的分享在这些领域很重要。

新加坡理工大学（Singapore Institute of Technology，简称新工大）今早则与新西兰政府支持的食品创新网络The FoodBowl签订一项合作，以开发能够惠及人们和地球的可持续食品创新。

新西兰驻新加坡贸易专员克里斯蒂（Maggie Christie）表示，这两项协议巩固了新加坡和新西兰商业网络的战略重要性，以及两国的共同价值观。