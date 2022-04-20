新加坡和新西兰签署可持续航空合作协议

（早报讯）新加坡和新西兰签署可持续航空安排协议，共同推动可持续航空生态系统发展。

根据协议，两国将在各项推进可持续航空的措施上合作和分享信息。协议涵盖四个领域，分别是政策与管制、行业发展、未来基础设施规划与供应，及劳动力转型。

双方的合作将包括科研协调，可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF）的技术测试和试用，促进发展SAF和氢气等安全的可持续燃料，亚太区域供应链，及研究两国之间发展“绿色通道”的规模、费用及技术和商业可行性，以鼓励消费者逐渐转向SAF航班。

到访我国的新西兰总理阿德恩和我国交通部长易华仁今天（4月20日）在星耀樟宜（Jewel）樟宜时空体验馆举行的签字仪式上共同见证新加坡民航局局长韩国元和新西兰驻新加坡最高专员乔·廷德尔（Jo Tyndall）签署可持续航空安排协议（Memorandum of Arrangement on Sustainable Aviation）。

这项协议是新加坡和新西兰首份有关可持续航空的双边措施。易华仁致辞时说，协议的签署非常适时，并将为双方的信息共享、研究，及与业界的合作提供助力。

“这项合作不只是新加坡和新西兰在可持续航空上进行双边合作的起点，也能成为催化剂，让更多志同道合的国家一同重新对国际航空业提出构想，采取果断的气候行动，以及把我们的局限转化为机遇。”